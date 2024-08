Hockey su pista Forte sul tetto d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildei Marmi si conferma per il secondo anno consecutivo la società più completa dell’italiano conquistando il trofeo ‘Alberto Bonacossa’ che premia il sodalizio che ha ottenuto i migliori risultati complessivi nella stagione 2023/24 a livello senior (maschile e femminile) e giovanile. Per i rossoblu del presidente Tosi (nella foto) è l’ottavo successo negli ultimi 10 anni, un record assoluto. Il trofeo viene messo in palio ogni anno dalla Fisr fra le 48 società italiane. Ildei Marmi ha totalizzato 2200 punti, contro i 1685 del Trissino; terzo il Follonica (1430), seguito da Sarzana (1200) e Lodi (1160). Per quanto riguarda le altre formazioni locali, Cgc e Pumas hanno ottenuto 710 punti, Rotellistica Camaiore 490 e Spv 40.