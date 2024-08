Genoa scatta il post-Retegui | piace Krstovic l’alternativa è in Premier League

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilancora alla ricerca dell’adeguato sostituto dimentregioca in Inghilterra. Il debutto in Serie A, fissato per sabato alle ore 18.30, sarà quanto mai complicato per il. In primis perché allo stadio “Luigi Ferraris” arriverà l’Inter Campione d’Italia, intenzionato a fare bottino pieno per cominciare nel migliore dei modi la stagione. I rossoblù, inoltre, dovranno fare a meno del loro principale terminale offensivo, ovvero Mateo, passato all’Atalanta in cambio di 22 milioni più di 3 legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Nikolaè finito nel mirino del(LaPresse) – Serieanews.comUna perdita pesante, che ha obbligato il management rossoblù ad attivarsi e andare alla ricerca di un adeguato sostituto del centravanti. Diversi i profili vagliati, tra cui quello di Nikoladi proprietà del Lecce.