Fiorentina De Gea si presenta | avevo altre offerte il retroscena

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Per me è un orgoglio vestire la maglia viola, per me è un orgoglio rapre Firenze, grazie a tutti“. Con queste parole David De Gea si èto in conferenza stampa ai tifosi della. Il portiere spagnolo ha spiegato perchè ha deciso di prendersi un anno di stop dopo il Manchester United nonostante lericevute: “non ho giocato ma non sono stato fermo un anno. Sono stato ad allenarmi a Manchester ma anche a Madrid. Ho continuato ad allenarmi perché sapevo che sarei tornato a giocare. Mi sono allenato duramente anche se allenarsi da solo è sempre complicato. Non volevo ritirarmi e quindi non sono stato fermo. Ho passato 12 anni in un club grandissimo come Manchester e il mio cuore sarà sempre lì.