Falsi green pass Covid | chiesto processo per 32 persone a Treviso C’è anche l’ex prefetta

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’ètra le 32per le quali la procura dihail, alla fine dell’inchiesta suiche attestavano l’avvenuta somministrazione del vaccino anti. L’udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre prossimo, mentre l’indagine risale al 2022 ed era stata condotta dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni. Tra gli imputati figuradi, Maria Augusta Marrosu, rimasta in carica circa un anno fino al 2015. L’ipotesi dell’accusa è di aver costituito una presunta organizzazione che, attraverso la disponibilità di un centro medico privato, avrebbe consentito di far ottenere a numerosi cittadini una certificazione fasulla. Iattestavano di aver superato il contagio del virus, caratteristica che in realtà era “ereditata” da certificazioni intestate ad altri.