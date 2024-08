Da Geetit a Hokkaido La passione è la stessa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cambiano campionato e prospettive, non ladel gruppo Termal di Giorgio Giatti per il volley maschile bolognese. La Pallavolo Bologna non avrà più il marchioa campeggiare sulle maglie rossoblù nel prossimo campionato di serie B maschile, ma potrà sempre contare sul sostegno dell’imprenditore. Il nuovo sponsor sarà infatti, azienda che si occupa di climatizzazione e che fa sempre parte del gruppo Termal. La notizia filtra dai calendari provvisori pubblicati dalla Federvolley, dove a precedere il nome di Bologna c’è proprio quello del nuovo marchio. La stagione di serie B partirà il 12 ottobre.