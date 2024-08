Captain America | Brave New World il Presidente Ross presenta al MCU l’adamantio nella clip dal film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 12 agosto 2024)New, ilal MCUdalIn occasione del D23 i Marvel Studios hanno scelto di offrire al pubblico di Anaheim diversi contenuti inediti dei pimi, tra cui unadiNewche però non è arrivata on line ufficialmente. Tuttavia, sembra che qualcuno tra il pubblico della convention Disney abbia trovato il modo di far finire on-line lain bootleg (e potete vederla qui, prima che venga eliminata). Nel video vediamo protagonista “Thunderbolt”di Harrison Ford. Iltiene un discorso a un Summit Celeste in cui rivela che i potenti del mondo si sono rapidamente affrettati ad acquisire risorse dai resti di Tiamut nell’Oceano Indiano. Grazie al nuovo, Sam Wilson, ora sembra essere nelle mani degli Stati Uniti.