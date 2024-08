Calciomercato Milan Armando Broja resta un’idea per Moncada | ma c’è un problema!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 agosto 2024), l’attaccante in uscita dal Chelseaper Geoffrey: ma occhio allo Stoccardaun pista percorribile per la dirigenza del, ma nelle ultime ore è sorta una problematica non di poco conto. Sì, perché secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Germania, l’attaccante albanese è finito nel mirino dello Stoccarda, che sta ancora cercando il sostituto di Guirassy (che alcune settimane fa era un grande obiettivo del Diavolo). La dirigenza del club di via Aldo Rossi, dopo aver messo a punto gli acquisti di Pavlovic, Morata ed Emerson Royal, sta cercando di chiudere per un centrocampista e per un altro centravanti. Luka Jovic, infatti, non fornisce garanzie ed è in uscita. Ecco che allora,è una posta calda, visto che non rientra più nei piani del Chelsea.