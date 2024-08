Bruni studia i cavalli | Valori dei fantini? Li ho ben chiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Guardo idavanti al Comune perché mi piace vedere come entrano e come escono. E poi magari se c’è da fare qualche battuta ad un fantino è immediata", spiega il capitano del Nicchio Marco. Un atteggiamento che in parte condivide con il collega della Chiocciola Alessandro Maggi che è stato ieri mattina anche sui palchi ma poi non ha mancato di tuffarsi nella folla di addetti ai lavori che c’era fra l’ingresso da via Duprè deie l’Entrone. "Sono convinto che nelle prove di notte, parlo in generale, bisogna sempre osservarli con un po’ di cautela iperché galoppano sempre uno per uno, mai insieme, per cui c’è qualche soggetto che anche dall’atteggiamento del fantino sembra vada più veloce di altri. E molto dipende anche dall’assetto e dall’atteggiamento di chi monta", sottolinea. "Quindi c’è da valutare", aggiunge.