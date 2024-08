Bianchini tifa per la Vuelle | L’A2 farà appassionare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ascoltate il Vate. "Sono convinto che il pubblico pesarese seguirà la squadra anche in A2 perché hanno tutti passione per il basket", dice Valerio. Che aggiunge: "E se devo dire la verità fino in fondo, aggiungo anche che mi è capitato di addormentarmi durante una partita della massima serie, cosa invece che non mi capita quando assisto a partite tra formazioni di serie A2". E perché? "Perché alla fine è sempre la solita storia e cioè il gioco è tutto contrassegnato dal tiro da tre. Vedo il pivot che prende palla sotto canestro e scarica poi fuori perché non si vede un giocatore che si muove ed ha fondamentali per giocare post. Non vedi più movimenti ma solo giocatori con un grande fisico che volano per il campo. Per carità, piace al pubblico, ma così il basket perde la sua essenza".