Beach volley Europei 2024 | sei coppie azzurre protagoniste in Olanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’attesa è finita: martedì 13 agosto cominceranno glidi, in programma ina L’Aia, Arnhem e Apeldoorn. Italia al via con ben sei, determinate a fare ciò che non è riuscito alle Olimpiadi di Parigi: salire sul podio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono inserite nella Pool D insieme alle francesi Clemence Vieira e Aine Chamerau, alle finlandesi Taru Lahti-Liukkonen e Niina Ahtiainen, e all’altra coppia italiana composta da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, invece, sono state sorteggiate nella Pool B contro le olandesi Raisa Schoon e Katja Stam, le ucraine Marina Hladun e Tetiana Lazarenko e le tedesche Sarah Schneider e Margareta Kozuch.