Arpac | diossine sopra i limiti dopo il rogo del 9 agosto in una azienda di Pastorano

(Di lunedì 12 agosto 2024). Sono disponibili i risultati del secondo ciclo di monitoraggio (10-11) dell’Arpa Campania sue furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio divampato lo scorso 9nell’area industriale di(Caserta) all’interno di un deposito di un’che commercializza detersivi e articoli casalinghi (si rimanda ai precedenti aggiornamenti sul sitoampania.it per un quadro più ampio dell’intervento svolto dall’Agenzia). Il secondo ciclo di campionamento evidenzia concentrazioni (pari a 0,88 pg/Nm3 I-TEQ) superiori ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alle concentrazioni di tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).