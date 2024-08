Traffico Roma del 11-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani bloccata la via Pontina per un incendio di sterpaglie che sullo sparticentrale tra Montedoro e Castelversosi sono informati code a partire da Pomezia nord è sempre per incendio si è resa necessaria la chiusura di via del Fosso della Magliana regolare ilsulle altre strade autostrade della capitale proseguono i lavori sulla tangenziale est chiusa dal 9 di agosto tra Largo Passamonti e viale Castrense nelle due direzioni in direzione Salaria il termine degli interventi è previsto per il 19 di agosto in direzione San Giovanni invece per il 2 di settembre