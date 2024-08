MX2 Lucas Coenen concede il bis nella gara-2 del GP Svezia 2 Adamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ripete quanto realizzato in-1 dominando anche la seconda prova in programma nel GP diper quanto riguarda il Mondiale MX2. Il belga recupera altri punti in campionato nei confronti di Kay de Wolf. Andreae Simon Längenfelder completano il podio, nell’ordine. Dai primi minuti un solo uomo è stato al comando:. Il 17enne belga di Nestaan Husqvarna Factory Racing 96 ha allungato sin da subito sui rivali che in qualche modo hanno provato a recuperare terreno nell’ultimo quarto d’ora d’azione. Un ottimo Andrea(Red Bull KTM Factory Racing 80), al rientro da un infortunio che non gli ha permesso di gareggiare nel GP delle Fiandre, ha chiuso secondo con poco più di 5 secondi di ritardo.