L’Italia chiude le Olimpiadi con 40 medaglie la gioia e la rabbia di Malagò | Mio ciclo al termine? Dal governo parole fuori luogo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) Quella che sitra poche ore a Parigi è stata un’Olimpiade fantastica per. Lo sa bene il presidente del Coni Giovanni, che nella conferenza stampa di fine Giochi a Casa Italia non ha nascosto l’entusiasmo. «Le 40conquistate sono la conferma delnel ruolo da protagonista nello scenario dello sport mondiale. Siamo forse il Paese più multidisciplinare», ha detto. Che ha messo in luce il pur lieve balzo in avanti rispetto ai precedenti Giochi, quelli di Tokyo 2020 (disputati nell’estate 2021): il numero diconquistate a fineè identico, ma a Parigi gli azzurri hanno portato a casa due ori in più (12 contro 10) e tre argenti in più (13 contro 10).