L’immortale Trappola per topi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Giannangeli Le storie della signora del giallo, Agatha Christie, sono note, anzi di più, nella forma del romanzo, o del suo adattamento per il grande e piccolo schermo (ci sono esempi di trasposizioni che sono autentici capolavori). Meno conosciuto è il fatto che alcuni suoi gialli hanno una relazione strettissima con il teatro. Un esempio è il celebreper. La storia si svolge in una pensione a gestione familiare, dove gli ospiti sembrano ciascuno avere un passato misterioso. Completano il classico quadro una bufera di neve e un assassino. La commedia detiene il record di longevità sulle scene londinesi, dove è stata in cartellone dal debutto nel 1952 ai giorni del Covid, senza saltare una sera. A sua volta,perè lo sviluppo di un radiodramma, intitolato Tre topolini ciechi.