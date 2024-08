Libri e Amicizia | quel filo rosso che passa attraverso le pagine di un libro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) I, oltre che uno svago o una forma d’intrattenimento, sono anche e soprattutto portatori di vicende umane, emozioni e valori. Tra questi spiccano l’amore, il rispetto e, naturalmente, l’. La letteratura internazionale, sia infantile che per adulti, è pregna di rapporti e legami strettissimi tra protagonisti e non, che si sostengono e si aiutano l’un l’altro per tutto lo sviluppo della trama. Compagni di giochi di lungo corso, enemies to friends, alleati o rivali, ma non troppo. Le sfumature di questo sentimento sono numerose e complesse e, quando il racconto è valido, il lettore può immedesimarsi in questo opersonaggio e, magari, apprendere qualcosa su se stesso. Dalle fiabe ai romanzi di formazione,ndo per vite che s’ingarbugliano con eventi storici, gli esempi sono tanti e vari.