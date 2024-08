La Masterclass di mandolino con 16 allievi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il concerto finale delladi Alto Perfezionamento di, tenutosi nella suggestiva Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, è stato un grande successo. Questo evento ha rappresentato il culmine di un’intensa settimana di studio per i 16provenienti da diverse regioni italiane e dalla Francia, che hanno avuto l’opportunità di perfezionarsi sotto la guida della rinomata mandolinista internazionale, la Prof.ssa Dorina Frati. La, organizzata dall’Orchestra a Plettro Senese Alberto Bocci, ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica per affinare le proprie competenze musicali. Questa seconda edizione dellasi propone di diventare un appuntamento fisso e prestigioso nel panorama dei corsi di perfezionamento musicale in Italia.