Il Pisa acquista Hojholt dall’Aalborg Dopo Lind si compone l’asse danese

(Di domenica 11 agosto 2024) di Michele Bufalinoe la Danimarca, la Danimarca e ilil "fronte rumeno" e la "legione slovena" la società nerazzurra punta tutto sui danesi. È già arrivato ainfatti un nuovo acquisto, avvenuto un po’ a sorpresa e un po’ in sordina. Si tratta di Malthe, centrocampista di 23 anni di proprietà dell’Aalborg. Ha già segnato un gol nelle prime tre partite del campionato nordico, ma i dirigenti lo hanno subito strappato per 2,6 milioni di Corone alla sua squadra. Poco più di 500mila euro (con bonus) al cambio di valuta. Svolgerà la visite mediche in queste ore e poi firmerà un contratto triennale fino al 2027 con una opzione per un quarto anno, fino al 2028. Pensare che ilè riuscito ad accaparrarselo per una cifra molto bassa, sfruttando la scadenza del calciatore.