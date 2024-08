Dopo le Olimpiadi la tv | che colpo la Rai tre in una volta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024) Neanche il tempo di archiviare l’edizione 2024 dei Giochi Olimpici che è già tempo, per i campioni di Parigi, di pensare al futuro. Thomas Ceccon è stato irremovibile. Non ha tempo per una fidanzata, impegnato com’è in vasca, figurarsi per un reality show. Ha rifiutato l’offerta praticamente subito, infatti, nel momento in cui Alfonso Signorini lo ha contattato per proporgli un ruolo nel cast della prossima edizione del Grande Fratello. Tre atleti reduci dallepotrebbero partecipare a Ballando con le stelle (LaPresse) – Ilveggente.itEntrare nella casa più spiata d’Italia non è una delle priorità del giovane di Thiene che ha appena vinto la medaglia d’oro, ma chissà, un altro genere di proposta avrebbe stuzzicato un po’ di più il suo interesse. Altri esponenti del battaglione azzurro reduce dalla trasferta parigina hanno deciso, a differenza sua, di buttarsi nella mischia.