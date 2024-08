Di Maggio non attende | convocato per la prima del suo nuovo club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Luca Di, il giovane classe 2005 dell’Inter, si è trasferito in prestito fino a fine stagione al Perugia. Il calciatore non aspetta altro che il suo esordio e il suo tecnico ne approfitta. I convocati. CONVOCATI – La stella dell’Intervera Luca Diha lasciato ilnerazzurro in vista della stagione 2024-2025. Il classe 2005 si è sentito pronto per iniziare la sua esperienza tra le prime squadre ed ha scelto la via di Perugia per acquisirere esperienza e minuti. In estate ha avuto la possibilità di giocare agli Europei della categoria Under-19 risultando tra i migliori della competizione: addirittura la UEFA lo ha inserito nella top-11 del torneo nonostante l’Italia non abbia vinto. Un gol ed un assist nelle partite disputate, che gli sono valsi il trasferimento a titolo temporaneo al Perugia.