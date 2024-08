Come da pronostico ma non più come una volta | così Team Usa ha approcciato e vinto un’Olimpiade dall’alta competitività

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Non c’erano molti dubbi sul fatto che sarebbe stata la loro Olimpiade. Anzi, sarebbe stato strano pensare il contrario. Ma è servito riunire i giocatori più dominanti degli ultimi 15 anni (LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant su tutti) per poter scacciare i fantasmi di un Mondiale fallimentare (sì, perché se non arrivano primi in ogni competizione, in America è considerato fallimento).Usa vince l’oro olimpico contro la Francia di Wembanyama (a proposito di fenomeni), senza però stravincere. Una linea che ha tracciato il percorso di coach Steve Kerr e dei suoi ragazzi in questi Giochi Olimpici. Un approccio diverso ma comunque efficace. E soprattutto maturo.