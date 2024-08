Atletica Sifan Hassan sposta in avanti i limiti umani | 20km in 9 giorni con 2 bronzi poi l’oro in maratona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha letteralmenteto in: con le prestazioni offerte dalla fuoriclasse olandese alle Olimpiadi di Parigi 2024 si potranno riscrivere trattati di biologia e anatomia, i manuali del recupero fisico andranno completamente riviste e anche le consuete tabelle tecniche stilate per gestire lo sforzo andranno revisionate. La 31enne è riuscita in un’impresa mai vista della storia dei Giochi, dell’e del podismo in generale: nel giro di noveha conquistato due medaglie di bronzo nel mezzofondo in pista (5000 e 10000 metri) e poi ha trionfato nellache ha chiuso la rassegna a cinque cerchi.