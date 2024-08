Volley femminile il Brasile conquista il bronzo alle Olimpiadi | Gabi straripante ko la Turchia di Santarelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilha sconfitto laper 3-1 (25-21; 27-25; 22-25; 25-18) e hato la medaglia dinel torneo didi Parigi 2024. Le verdeoro sono state lucidissime nel secondo set, dove hanno rimontato uno svantaggio di 14-18 e hanno poi annullato un set-point sul 23-24. In vantaggio per 2-0, le ragazze di coach Zè Roberto si sono fatte un po’ distratte e hanno subito il tentativo di rimonta da parte della compagine di coach Daniele, che poi sono crollate nella quarta frazione. Sesta medaglia a cinque cerchi per le sudamericane dopo i bronzi del 1996 e del 2000, gli ori del 2008 e 2012, l’argento di tre anni fa. Le anatoliche deve rinviare l’appuntamento con la prima gioia della propria storia ai Giochi.