Vela | Luna Rossa gli allenatori scoperchiano i segreti del team

(Di sabato 10 agosto 2024) C’è una rivincita da dover riscattare. Nel 2021, infatti,ha patito la sconfitta controNew Zealand che sconfisse, nell’occasione, l’equipaggio italiano nella finalissima dell’America’s Cup alzando, quindi, il trofeo più ambito dell’universo dedicato alla. Questa volta, però, ilnostrano proverà a regalarsi un finale estremamente più dolce: per avvicinare questo importante traguardo, la squadra si è affidata a un tris dipreparati e vincenti. Philippe Presti, Hamish Wilcox e Jacopo Plazzi hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza, nella speranza sia determinante per le prossime battaglie., le dichiarazioni di Philippe Presti: “Se ottieni il controllo del gioco, poi hai buone chance di mantenerlo” (Credit foto – pagina FacebookPrada Pirelli)“Il match racing è come la boxe.