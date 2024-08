Sorteggio tabellone Cincinnati gli avversari di Sinner Musetti e Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutti ai nastri di partenza, dopo Montreal c’è: ecco contro chi dovranno vedersela gli azzurri in gara nell’Ohio. Ci saranno tutti i big, perché in questo momento della stagione la priorità è macinare il maggior numero di punti possibile, per poi dormire sonni tranquilli una volta che la stagione sarà volta al termine. Tutti meno che uno, come confermato dalla notizia diffusa nelle scorse ore e rimbalzata praticamente in ogni dove. Si giocherà adal 12 al 19 agosto (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl campione uscente non ci sarà, ragion per cui i giochi sono più aperti che mai. Novak Djokovic, che ha finalmente coronato il suo sogno di vincere la medaglia d’oro, ha preferito rinunciare al Western & Southern Open.