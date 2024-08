Roma scoperta truffa al bancomat a Tor Vergata | sequestrato congegno artigianale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) CRONACA DI– I Carabinieri di Torsventano unaal, recuperando le banconote e sequestrando un dispositivo. I Carabinieri della Stazione diTorsono intervenuti prontamente in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva riscontrato una mancata erogazione di banconote durante un prelievo da un. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che il dispositivo era stato manomesso da ignoti, che avevano inserito unall’interno dell’erogatore. Il dispositivo, realizzato in plastica, era progettato per trattenere le banconote appena erogate, impedendo alla vittima di riceverle e permettendo aitori di recuperarle in un secondo momento, a insaputa della vittima.