Piaggio Marchetti | depositata Pdl Lega per Vespa patrimonio nazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 10 ago. (askanews) – “Chi non conosce la? L’iconico scooter italiano, celebre in tutto il mondo e tanto amato anche dalla cinematografia, è una vera e propria icona del design italiano e del ‘Made in Italy’, esposta in musei prestigiosi come il Triennale Design Museum di Milano e il MoMa di New York. Per questo, laha depositato una proposta di legge che mira a riconoscere lacomeculturalein Italia”. Lo rende noto con un comunicato il deputato dellaRiccardo Augusto, componente della commissione Trasporti e primo firmatario della Pdl. “Il famoso scooter, progettato dallae brevettato nel 1946, è più di un semplice mezzo di trasporto: è un simbolo culturale e storico che ha influenzato la società italiana dal dopoguerra, attraversando diverse generazioni e culture.