Perché la controffensiva ucraina a Kursk è importante e come può cambiare la guerra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Con una singola manovra, in meno di due giorni, l’è riuscita a occupare militarmente più territorio rispetto all’interaoperata nel 2023. L’attacco in territorio russo nella regione di, e successivamente anche in quella di Lipetsk, rappresentano più di un “semplice diversivo” per impegnare il nemico su più fronti. Un boccone amarissimo per il Cremlino, che già doveva affrontare il malcontento popolare e di diversi dirigenti per lo stallo in terrae il conseguente smacco simbolico per una potenza imperiale. Al punto che l’affondo di Kiev potrebbe modificare le sorti del conflitto, almeno in questa fase. Con l’arrivo in prima linea dei caccia F-16, poi, Mosca ha qualche motivo in più per preoccuparsi.