Parigi 2024 oggi Tamberi in finale salto in alto | orario diretta tv

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Gianmarco10 agosto innelinalle Olimpiadi di. Il campione olimpico, mondiale e europeo sale in pedana alle 19 – intv e streaming – per difendere l’oro conquistato ai Giochi di Tokyo ma lo fa in condizioni a dir poco precarie, a causa di una nuova colica renale avvertita all’alba di. L’Italia schiera anche un altro azzurro nella, Stefano Sottile. Nel penultimo giorno delle Olimpiadi,è pronto alla “gara della vita”, come ha detto dopo le qualificazioni di mercoledì. All’alba di, però, un’altra colica renale: “Ancora un dolore lancinante. E’ tutto finito. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare”, il messaggio sui social. Il 32enne marchigiano nelle qualificazioni – come Sottile – non è andato oltre i 2.24.