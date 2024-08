Parigi 2024 Mornati | Quarti e quinti posti non sono fallimenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Ho sempre detto di non guardare il numero di medaglie ma rispecchiano le previsioni che avevamo, più o meno ci siamo. Ma è molto significativo l’indice di competitività olimpica, che tiene conto di tutti i risultati fatti nelle discipline olimpiche nell’arco del quadriennio, ed è rimasto invariato”. Carlo, segretario generale del Coni e capo missione dell’Italia Team a, in conferenza stampa a Casa Italia traccia un bilancio dei Giochi. “Siamo il quarto Paese. Lo si vede anche dai, sesti. Se solo un terzo deifosse diventato medaglia avremmo sfondato quota 70. Siamo anche passati dalle 57 finali di Rio alle oltre 80 di”, analizza. “Il nostro motivo di soddisfazione è che le medaglie rispecchiano il sistema organizzativo sportivo in Italia che è orizzontale, che porta avanti tutti.