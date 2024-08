Paola Perego su La Talpa E’ nel mio cuore ma non potrei mai partecipare

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 10 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione di Citofonare Rai 2. Dopo aver affrontato un periodo difficile a causa di un incidente occorso al marito Lucio Presta, la conduttrice è tornata alla normalità e si appresta a regalare ai suoi telespettatori tante risate e divertimento.saluta il programma LaIn un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni,ha parlato della sua esperienza a La, reality show che ha condotto per molti anni: “Laè sempre nel mio. Essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come spettatrice. Nonmaicome concorrente. Ci sono prove dove bisogna confrontarsi con le proprie paure e superare i propri limiti. Non me la sento. Soffro di vertigini e non vado sui ponti.