Pallamano Femminile | il bronzo olimpico va alla Danimarca Svezia battuta

(Di sabato 10 agosto 2024) La prima medaglia del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024 se l’è aggiudicata la, capace di vincere per 30-25 sulla, in una partita che, dopo il 5-5 dei primi 10 minuti, le danesi hanno controllato sino a portarsi a casa il terzo gradino del podio. In un match molto teso a fare la differenza è stato il break messo a referto tra l’11’ e il 12? da Rikke Iversen: che ha visto poi lascattare sul 7-5 e chiudere definitivamente la prima frazione sul 15-13. Nella ripresa il gap aumenta, Hoejlund (5 gol) e compagne scappano ulteriormente, mentre le Svedesi non riescono mai a ricucire lo strappo. Si arriva al 60esimo. Il match si chiude sul 30-25: lafesteggia un, pieno di rimpianti, perché le biancorosse puntavanofinale per l’oro, mentre larimane con un ottimo piazzamento, ma senza medaglie al collo.