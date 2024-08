Notizie ASviS buone pratiche dei territori per lo sviluppo sostenibile | al via la call

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Entro il 10 settembre è possibile inviare proposte che raccontino le proprie iniziative di sostenibilità. Le migliori 30 saranno pubblicate nella prossima edizione del Rapportodi Sofia Petrarca Ogni anno, a dicembre, l’pubblica il Rapporto, un documento che analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 Obiettivi di(SDGs) dell’Onu. Anche l’edizione 2024 includerà un capitolo dedicato alledeiper lo. Dal monitoraggio delle best practiceali, risulta che un gran numero di comunità, privati, enti pubblici, fondazioni e altri attori investono costantemente energie, risorse finanziarie e materiali in progetti e iniziative per promuovere uno, inclusivo ed equo.