Montagna killer la giovane Giulia precipita da un’altezza di 350 metri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Laha mietuto un’altra vittima: si tratta diVanossi, 26enne originaria di Ponte Lambro ma residente ad Erba, provincia di Como, morta venerdì 9 agosto mentre stava scalando le montagne della Valcamonicando dadi 350. La ragazza, descritta come una scalatrice esperta, stava affrontando con due amici in una cordata l’arrampicata “Federico Giovanni Kurtz” sul pizzo Badile Camuno nel bresciano. Tragica caduta inL’arrampicata era piuttosto impegnativa, maera comunque un’arrampicatrice esperta e quindi si ipotizza che possa essere successo qualche imprevisto. La 26enne era quasi arrivata in cima, quando è improvvisamente caduta dadi 350senza avere scampo.