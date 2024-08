Lukaku il Napoli non aspetta Osimhen e prepara l’affondo | svelata la decisione le ultime da Sky

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) La situazione in casaè molto rovente. Il club azzurro potrebbe puntarea prescindere dal futuro di. Sono giorni caldissimi in casaper decretare il futuro della squadra. Tra le file azzurre resiste ancora una situazione molto difficile, la quale ha come protagonista Victore non solo. L’attaccante nigeriano non fa parte del progetto di Conte ed è a caccia di una nuova sistemazione. La volontà sarebbe quella di approdare in Premier League, anche se al momento nessun club si è spinto oltre un semplice interessamento. Tale situazione starebbe complicando anche il futuro del. Infatti, con l’avvento di Conte, la dirigenza avrebbe individuato Romelucome l’uomo ideale da cui ripartire. Il belga, dopo il prestito alla Roma, sarebbe pronto al ritorno in Italia e vorrebbe lavorare nuovamente con l’ex allenatore dell’Inter.