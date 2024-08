LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovannini e Larsen in lotta per la qualificazione alla finale a una rotazione dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39II! 77.55 punti per il giovane romano! C’è il sorpasso sia suche su Lukaszewicz, scavalcata quota 400 punti per 65 centesimi. 11.38 Non un triplo e mezzo avanti straordinario per. Solo 63.00 punti per l’azzurro che rimane alle spalle di Lukaszewicz per 2.30 punti. Ora. 11.37 56.10 punti per Lukaszewicz. Il polacco chiude la sua gara a quota 396.45. 11.35 Fenomenale quadruplo e mezzo avanti di Cao da 92.50 punti. Il cinese è primo con un totale di 415.80.è rientrato nei dodici: è proprio l’azzurro il riferimento, visto che occupa la 12ma posizione con 331.15.è 16m a otto punti dal connazionale. 11.34 Apre troppo presto Tamai. Il giapponese ottiene solamente 66.30 punti ed è quarto a sette punti da Wiens. 11.33 Entrata pazzesca di Wiens. 87.