L' ansia del megaterremoto dilaga in Giappone | scatta la corsa ai beni di prima necessità

(Di sabato 10 agosto 2024) Il timore per un possibile mega-terremoto inha innescato un picco nella domanda di kit per catastrofi ediin tutto il paese, mentre le autoritàsi hanno esortato le persone a evitare l'accaparramento di. Dopo che l'agenzia meteorologicase ha fatto sapere che un forte terremoto sarebbe stato più probabile a seguito di una scossa di magnitudo 7.1 avvenuta giovedì nel sud del paese, che ha provocato il ferimento di 14 persone, tra la popolazione èto il panico. In un supermercato di Tokyo è stato affisso un cartello che chiedeva scusa ai clienti per la carenza di alcuni prodotti, attribuito a «resoconti mediatici legati al terremoto». «Potenziali restrizioni alle vendite sono in arrivo», diceva il cartello, aggiungendo che l'acqua in bottiglia era già stata razionata a causa dell'approvvigionamento «instabile».