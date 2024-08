Il calendario di Serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Inizierà in trasferta il campionato del Seravezza Pozzi che nella 1ª giornata dellaD ’24/’25 domenica 8 settembre alle 15 sarà di scena al “Luperi“ di Sarzana contro la Fezzanese, unica squadra ligure del girone E in cui per altro militano i due ex Camaiore Iacopo D’Alessandro (fratello minore di Omar, fresco nuovo collaboratore nello staff del Seravezza per la parte atletica e medica) e bomber Geraci. La prima in casa al “Buon Riposo“ sarà domenica 15 settembre col sentito big-match col Grosseto, nella 2ª giornata. All’ultimo turno invece i verdazzurri di Lucio Brando avranno il Follonica Gavorrano di Marco Masi. L’andata si chiuderà domenica 22 dicembre mentre il ritorno sarà dal 5 gennaio al 4 maggio. Due soli i turni infrasettimanali: mercoledì 23 ottobre e giovedì 17 aprile (pre-pasquale).