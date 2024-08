Gli Incredibili 3 in lavorazione un nuovo film sulla famiglia di supereroi Pixar

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 agosto 2024) Gli3 è attualmente in fase di sviluppo presso iAnimation Studios, con Brad Bird, il regista e scrittore dei primi due, dial timone per questo atteso threequel. L’annuncio è stato fatto da Pete Docter, capo della, durante la presentazione dei nuovi progetti Disney al D23 Expo! Sebbene Docter non abbia fornito ulteriori dettagli sul progetto, l’entusiasmo è palpabile, soprattutto dopo il successo di Inside Out 2 – qui la nostra recensione – che ha recentemente superato Gli2 come ilcon il maggior incasso di sempre e Frozen II di Disney Animation comed’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi. Al momento, non è stata ancora fissata una data di uscita per Gli3.