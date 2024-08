Frittelle dolci al profumo di anice e musica live fino a tarda notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Due importanti eventi sono in programma nei prossimi giorni a Massignano. Il primo appuntamento, domani, con la Festa della Terracotta. In questa edizione si realizzeranno oggetti nei forni Raku e chi vuole potrà realizzare un proprio oggetto personalizzato. Mercoledì, invece, ci sarà l’appuntamento principe con la 66esima edizione della sagra delleche in una sola serata accoglierà, come ogni anno, centinaia e centinaia di amanti dellealdi. Una ricetta antica che si tramanda di generazione in generazione e che in occasione della sessantesima edizione ottenne il marchio De.Co. dal comune di Massignano. La manifestazione si tiene nel campo polivalente accanto al parco delle rimembranze. Sarà anche possibile gustare pizzette fritte, salsicce, arrosticini di castrato. Fuochi accesi dalle ore 19.