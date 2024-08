F1 Leclerc promette | Il prossimo anno non mi tirerò indietro contro Hamilton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Adesso gareggerò con Lewis, quindi devo dimenticare un po’ i nomi nel paddock e concentrarmi sulla mia prestazione ogni volta che sono in pista”. Lo ha detto Charlesin un’intervista riportata da Marca, parlando della prossima stagione in F1 nella quale come compagno in Ferrari troverà Lewis: “Sarà incredibile avere Lewis nella squadra e, ovviamente, poter avere un campione così incredibile nella mia stessa squadra, con la stessa macchina. Prima di tutto, sarà una grande opportunità per imparare da uno dei migliori di tutti i tempi. E in secondo luogo, penso che sarà anche per me un’opportunità incredibile, poter mostrare ciò di cui sono capace, quindi non vedo l’ora. Non miquando gareggerò con lui”, è la promessa conclusiva. F1,: “Ilnon mi” SportFace.