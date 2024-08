Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante le Olimpiadi, nello stadio in cui si disputano le gare di atletica c’è un’area dedicata alle delegazioni dei paesi. Solitamente si trova a poca distanza dalla linea di arrivo e, nelle ultime edizioni, questa area era dominata da una nazione in particolare. Laera il paese che più di tutti festeggiava, cantava e ballava. “Quest’anno, tuttavia – scrive– il traguardoStade de France è meno vivace. E lanon è più quella di una“. Laha perso la coronaalle Olimpiadi Lanon è più il paese più veloce al mondo. In queste Olimpiadi ha vinto sei medaglie, l’oro di Roje Stonja (lancio del disco), gli argenti di Shanieka Ricketts (salto triplo), di Wayne Pinnock (salto in lungo) e di Kishane Thompson (100 metri) e i bronzi di Rajindra Campbell (lancio del peso) e Rasheed Broadbell (110 metri a ostacoli).