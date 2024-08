Case al mare dove costano di più in Italia | il nuovo report

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) L’acquisto di una casa alinrappresenta un sogno per molti, ma questo desiderio si scontra spesso con la realtà dei prezzi immobiliari in costante aumento. Un recentedi Immobiliare.it Insights ha delineato una mappa delle mete balneari più care del paese, rivelando incrementi significativi nei prezzi delle, non solo nelle immediate vicinanze della spiaggia ma anche in aree più periferiche. Di quanto sono aumentati i prezzi dellealin vendita inSecondo l’analisi, il mercato immobiliare delle città costierene ha registrato un incremento dei prezzi delle abitazioni in quasi tutte le località marittime considerate. Rispetto al 2019, oggi gli immobili situati a cinque minuti a piedi dalla spiaggia hanno visto aumenti vertiginosi: Alghero ha segnato un +43,4% e Lignano Sabbiadoro un +41,1%.