Casa di Comunità lavori al via Nuovi servizi ma prima i disagi

(Di sabato 10 agosto 2024)diin partenza. Si lavora per ampliare la struttura sanitaria tra via Mazzini e via XXIV Maggio dove è in avvio il cantiere relativo alla realizzazione dell’ampliamento delladibustese nella quale Regione Lombardia si è impegnata ad implementare un’assistenza sanitaria di prossimità ampia ed efficiente per la cittadinanza. È un progetto di grande rilevanza interamente finanziato dal Piano nazionale ripresa e resilienza per 2,6 milioni di euro quello relativo alladidi Busto Garolfo, realizzata da Asst ovest milanese in base agli indirizzi di Regione Lombardia.