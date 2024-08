Attacchi bipartisan | | Incredibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) "Team building in barca a vela? La direttrice smentisce sé stessa?". La capogruppo del Pd Anna Casini oltre ad essere fra i firmatari dell’interrogazione al presidente Acquaroli sulla vicenda, ha voluto fare qualche considerazione. "Ho letto con interesse la nota nella quale la direttrice Nicoletta Natalini prende le distanze da un atto approvato da uno dei suoi dirigenti, il che è tutto dire. Singolare che chi è al comando della ’barca’ non sappia cosa fanno i propri sottoposti". Casini ricorda che nel piano formativo aziendale (determina del dirigente Urp numero 7 del 2024) è indicata un’iniziativa di team building ad oggetto ’Prendiamoci cura di noi’ da svolgere all’interno dell’azienda con la partecipazione di 10 persone al costo di 900 euro. "Un’iniziativa prevista già a febbraio e ordinaria per un’azienda.