ATP Montreal Jannik Sinner liquida in due set Alejandro Tabilio e giocherà i quarti nello stesso giorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Missione compiuta per. Il n.1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 nel match degli ottavi di finale del Masters1000 di(Canada) contro il cilenoTabilo in 1 ora e 21 minuti di partita. Unche ha faticato nei primi game a leggere il servizio del sudamericano (n.21 ATP), ma poi la differenza nella gestione dei punti importanti si è notata. Per via della pioggia di ieri,dovrà affrontare nelle prossime ore (non prima delle 01.00 italiane di domenica 11 agosto) il russo Andrey Rublev. Un doppio impegno non facile contro il moscovita. Nel primo set i due giocatori procedono on serve, senza tentennamenti. Gli angoli mancini, specialmente con il servizio da sinistra, di Tabilo creano qualche grattacapo a