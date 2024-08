Andor 2 | Ben Mendelsohn nel cast e primi filmati mostrati al D23

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)2: Bennelal D23 Venerdì al D23 i fan hanno visto un filmato e un annuncio a sorpresa deldi2, la seconda stagione didi Tony Gilroy. Bensi unirà aldi, riprendendo il suo ruolo di Orson Krennic, il cattivo di Rogue One , come è stato annunciato questa sera durante l’enorme Disney Entertainment Showcase della convention. La rivelazione è stata inclusa in un filmato dietro le quinte della realizzazione della Stagione 2, che ha lasciato intendere l’arrivo di una storia più grande e intensa. A proposito della seconda stagione, la star Diego Luna ha dichiarato: “Questa seconda parte seguirà Cassian nell’arco di quattro anni, mentre cresce fino a diventare l’eroe che abbiamo visto compiere l’estremo sacrificio in Rogue One“.