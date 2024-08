VIDEO Nadia Battocletti | riviviamo l’epico argento nei 10000 metri a Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Epica medaglia d’perneialle Olimpiadi di: la trentina aveva già mostrato il suo stato di forma eccezionale con il quarto posto nei 5000 (che per qualche ora è stato bronzo) e oggi ha fatto qualcosa che sembrava imponderabile. La trentina ha mostrato di avere tante energie nel finale e ha avuto un ultimo chilometro migliore di praticamente tutte le avversarie, mettendo in fila le ben più quotate atlete keniote ed etiopi e inchinandosi solo a una straordinaria Beatrice Chebet. L’azzurra ha fatto segnare il nuovo record personale e nazionale: 30:43.35. Un crono eccezionale e pazzesco, che vale una strameritata medaglia olimpica. L’Italia così sale a tre medaglie raccolte dall’atletica leggera in questa Olimpiade dopo quelle di Mattia Furlani nel salto in lungo e quella contemporanea di Andy Diaz nel salto triplo.