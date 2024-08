Vasco Rossi lascia Zocca dopo un mese | nel 2024 oltre 20mila fan ad acclamarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Modena), 9 agosto– Anche oggi si vedevano gruppi di fan in giro per, nei luoghi frequentati da. Ma il Kom aveva ormaito il suo paeselloundi vacanza durante il quale ha segnato un nuovo recordquelli del Modena Park e dei recenti concerti di Milano. Questa volta ha regalato un primato alla suaPaese della Musica che ha visto un afflusso di persone mai riscontrato in precedenza. Lui stesso ha scritto sui social: “Il locale è pieno. Record di presenze sotto casa mia. Eil tour dei record,land time”. La sua presenza è promozione per il territorio, è innegabile. I fan hanno dato un’accelerata significativa a questa calda stagione turistica.