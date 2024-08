Usa | nuovo pacchetto di armi all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 23.00di aiuti militari americani all'. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca,John Kirby, precisando che gli aiuti, del valore di 125 milioni di dollari, comprendono anche munizioni per l'artiglieria da 155 mm e sistemi anticarro. "Stiamo inviando all'unsignificativodi munizioni.Un supporto che aiuterà l'a proteggere le sue truppe e il suo popolo e a rafforzare capacità in prima linea". Così il segretario di Stato Usa,Blinken